FOTOS: Fortaleza y Supervivencia Exatlón en reñidas batallas.

Integrantes del equipo de Conquistadores están inconformes con algunos consejos de las leyendas azules. Osirys López se reunió con Tanya Núñez y Koke Guerrero para expresar que no le agradó recibir indicaciones de Yusef Farah y Macky González.

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Paulina Martínez recibió felicitaciones de sus compañeros del equipo de Guardianes. Jahir Ocampo expresó que esperan mantener la racha de victorias y que el Exatlón se convierta en una semana de triunfos para el equipo rojo de Guardianes.

La Fortaleza más importante del Exatlón en juego.

Yusef Farah y Ximena Duggan se reunieron en el Campamento del Exatlón para intercambiar consejos de entrenamiento. Yusef recomienda que entregue todo y siga entrenando pues el equipo rojo ha notado su ánimo decaído.

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Antonio Rosique recibió a Conquistadores y a Guardianes para disputar la posición estratégica del Exatlón que el equipo rojo ha mantenido con éxito. Ximena Duggan aprovechó la ceremonia para poder expresar sus sentimientos y frustraciones.

Guardianes y Conquistadores protagonizaron una reñida competencia en los contenedores del Exatlón. Finalmente en una increíble batalla el equipo de Conquistadores resultó victorioso con tres puntos a favor en el marcador final.

Inicia la serie por La Supervivencia del Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para iniciar el primer capítulo de la serie por La Supervivencia del Exatlón y anunció que los varones de ambos equipos están en riesgo de asistir al duelo de eliminación así que existe la posibilidad de que haya duelo cruzado entre ambos equipos.

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Después de una emocionante y reñida competencia entre Guardianes y Conquistadores, finalmente el equipo rojo logró la victoria con dos puntos de ventaja en el marcador final y asegura que un integrante del equipo azul participe en el duelo de eliminación del Exatlón.

Alan Mendoza y Koke Guerrero disputaron los últimos mil dólares del Derby Prime Time, Koke ganó dos veces seguidas y busca el triunfo absoluto. Sin embargo en un rápido movimiento, Alan logró arrebatarle los últimos mil dólares.

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