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FOTOS | ¿Este es el equipo azul más tóxico en la historia de Exatlón México?

Fanáticos opinan que el equipo azul en ninguna temporada había estado con tantos problemas, tan desunidos y tan tóxicos. Te contamos en fotos las opiniones.

Por: Ana Patricia Pérez

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