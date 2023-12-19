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FOTOS | ¡Los rojos llevan 4 temporadas sin ganar! ¿Esta es la buena?

El equipo rojo está más fuerte que nunca, ¿se llevarán el trofeo esta emisión? Llevan cuatro temporadas sin poder ganar. Te contamos las estadísticas en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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