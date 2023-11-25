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FOTOS | Se inclina la balanza rumbo a la eliminación en Exatlón México

Rojos y azules hicieron todo por inclinar la balanza a su favor rumbo al domingo de eliminación. ¡Revive en imágenes la Supervivencia I de Exatlón México!

Por: Daniel Menes

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