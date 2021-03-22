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FOTOS: Christian Anguiano deja esta aventura en la semana 29, Pato Araujo y Casandra Ascencio entran a SEMIFINALES.

Exatlón Titanes vs. Héroes.

Por: Redacción Azteca UNO

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