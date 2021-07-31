FOTOS: Ella es la talentosa Regina Murguía.

Te presentamos el trayecto de Regina Murguía Payes, ella nació el 14 de agosto de 1985 en la Ciudad de México.

Regina es la hija menor del matrimonio entre María del Carmen y Armando Murguía Ruiz, al poco tiempo de nacer, ella y su familia se mudaron a las hermosas tierras de Morelia, Michoacán donde vivió la mayor parte de su infancia.

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Desde una temprana edad Regina demostró su amor y pasión por el arte. Al ver ese don que tenía, sus padres la inscribieron en una escuela de ballet.

Su participación en la música inició cuando una exintegrante (Melissa) del grupo Jeans se retiró de la banda. En una presentación del grupo, Alex Sirvent conoció y le propuso a Murguía integrarse a la banda, donde obtendría la oportunidad de grabar un disco en el que estaban trabajando; el título del álbum fue “Tr3s Jeans”.

En el reencuentro de JNS en 2015, ella fue partícipe a pesar de los conflictos que tuvo en el pasado.

Durante el tiempo que estuvo fuera de la banda, está reconocida cantante se dedicó a estudiar diseño de modas en la escuela IESMODA. Esta carrera de modelaje le dio las armas para dedicarse no solo realizar diseños si no también a participar en las pasarelas. Además, se abrieron las puestas para que participara en videos musicales; uno de ellos fue con el grupo Río Roma con el tema “Aunque te vayas”.

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Por sus participaciones ocasionales en televisión Azteca, tuvo la oportunidad de ingresar al reality La Isla, que se estrenó en 2014 con su tercera temporada. Dentro de la competencia ella quedó en décimo lugar.

Un año después del reality, participó en un programa de comida que fue promovido por una cervecera mexicana.

Regina Murguía, una cantante que no se ha quedado con los brazos cruzados y ha buscado seguir siendo la mejor en lo que hace. Esperamos que sigas llenando nuestros corazones con tu gran talento.

