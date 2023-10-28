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FOTOS | Intensos juegos por la Misión y Castigo, en La Isla

Los desafiantes vivieron un intenso Juego por el Castigo de la Isla, el cuál requirió de mucho equilibrio, concentración y comunicación para la recompensa.

Por: Palmira Silva

Los desafiantes llegan a Canakkale para El Juego por la Misión.
Lukini les da la bienvenida a este emblemático puerto de Turquía, Canakkale.
Lukini dando una catedra de historia sobre Troya.
Muy atentas a la clase de Lukini.
A Julio le apasiona la historia de Troya.
Deben de encontrar piezas de madera con letras para juntar una palabra.
La palabra que deben formar tiene que ver con la historia de Troya.
Alexa lleva una buena cantidad de letras, sin embargo, le faltan para completar una palabra.
Las Desafiantes, se juntan para revisar e intercambiar sus fichas.
Betsabé sigue buscando en todo el puerto.
Es indispensable buscar en cada rincón del puerto de Canakkale.
Los chicos se juntaron para ver si sus piezas podrían juntar un apalabra.
Los hombres, con las fichas de todos, logran formar la palabra HECTOR.
Como solo puede haber un ganador, los chocos decidieron jugar al asar para que uno gane.
Julio fue el ganador elegido, en este Juego por la Misión.
Lukini recibe a los desafiantes, para El Ultimo Juego Por el Castigo de la Temporada.
Las dos persona que pierdan El Jugo por el Castigo, dormirán a la intemperie en Asos.
En este reto, los desafiantes jugarán en parejas.
Los desafiantes formaron cuatro parejas para este juego.
Alexia trata de no perder el equilibrio
La pareja que gane el enfrentamiento se salvará del castigo, y elegirá a uno de sus rivales para la penitencia.
En este reto, podrán ganar dos parejas
Andrés y Julieta lograron hacer una buena pareja.
Andrés revela que dará su máximo esfuerzo para ganar y evitar llegar cansado al siguiente juego.
Las parejas deben recolectar las piezas para armar el rompecabezas y ganar.
El equilibrio y la comunicación son claves para ganar este reto.
27 la isla.jpg
Las ganadoras de la primera ronda fueron Maite y Betsabé.
Después de una pausa por la caída de Jackie, Julieta y Andrés continúan su recorrido para armar el rompecabezas.
Julieta y Andrés, son los ganadores de la segunda ronda y quedan a salvo del castigo
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Los desafiantes llegan a Canakkale para El Juego por la Misión.
Lukini les da la bienvenida a este emblemático puerto de Turquía, Canakkale.
Lukini dando una catedra de historia sobre Troya.
Muy atentas a la clase de Lukini.
A Julio le apasiona la historia de Troya.
Deben de encontrar piezas de madera con letras para juntar una palabra.
La palabra que deben formar tiene que ver con la historia de Troya.
Alexa lleva una buena cantidad de letras, sin embargo, le faltan para completar una palabra.
Las Desafiantes, se juntan para revisar e intercambiar sus fichas.
Betsabé sigue buscando en todo el puerto.
Es indispensable buscar en cada rincón del puerto de Canakkale.
Los chicos se juntaron para ver si sus piezas podrían juntar un apalabra.
Los hombres, con las fichas de todos, logran formar la palabra HECTOR.
Como solo puede haber un ganador, los chocos decidieron jugar al asar para que uno gane.
Julio fue el ganador elegido, en este Juego por la Misión.
Lukini recibe a los desafiantes, para El Ultimo Juego Por el Castigo de la Temporada.
Las dos persona que pierdan El Jugo por el Castigo, dormirán a la intemperie en Asos.
En este reto, los desafiantes jugarán en parejas.
Los desafiantes formaron cuatro parejas para este juego.
Alexia trata de no perder el equilibrio
La pareja que gane el enfrentamiento se salvará del castigo, y elegirá a uno de sus rivales para la penitencia.
En este reto, podrán ganar dos parejas
Andrés y Julieta lograron hacer una buena pareja.
Andrés revela que dará su máximo esfuerzo para ganar y evitar llegar cansado al siguiente juego.
Las parejas deben recolectar las piezas para armar el rompecabezas y ganar.
El equilibrio y la comunicación son claves para ganar este reto.
27 la isla.jpg
Las ganadoras de la primera ronda fueron Maite y Betsabé.
Después de una pausa por la caída de Jackie, Julieta y Andrés continúan su recorrido para armar el rompecabezas.
Julieta y Andrés, son los ganadores de la segunda ronda y quedan a salvo del castigo
Los desafiantes llegan a Canakkale para El Juego por la Misión.
Lukini les da la bienvenida a este emblemático puerto de Turquía, Canakkale.
Lukini dando una catedra de historia sobre Troya.
Muy atentas a la clase de Lukini.
A Julio le apasiona la historia de Troya.
Deben de encontrar piezas de madera con letras para juntar una palabra.
La palabra que deben formar tiene que ver con la historia de Troya.
Alexa lleva una buena cantidad de letras, sin embargo, le faltan para completar una palabra.
Las Desafiantes, se juntan para revisar e intercambiar sus fichas.
Betsabé sigue buscando en todo el puerto.
Es indispensable buscar en cada rincón del puerto de Canakkale.
Los chicos se juntaron para ver si sus piezas podrían juntar un apalabra.
Los hombres, con las fichas de todos, logran formar la palabra HECTOR.
Como solo puede haber un ganador, los chocos decidieron jugar al asar para que uno gane.
Julio fue el ganador elegido, en este Juego por la Misión.
Lukini recibe a los desafiantes, para El Ultimo Juego Por el Castigo de la Temporada.
Las dos persona que pierdan El Jugo por el Castigo, dormirán a la intemperie en Asos.
En este reto, los desafiantes jugarán en parejas.
Los desafiantes formaron cuatro parejas para este juego.
Alexia trata de no perder el equilibrio
La pareja que gane el enfrentamiento se salvará del castigo, y elegirá a uno de sus rivales para la penitencia.
En este reto, podrán ganar dos parejas
Andrés y Julieta lograron hacer una buena pareja.
Andrés revela que dará su máximo esfuerzo para ganar y evitar llegar cansado al siguiente juego.
Las parejas deben recolectar las piezas para armar el rompecabezas y ganar.
El equilibrio y la comunicación son claves para ganar este reto.
27 la isla.jpg
Las ganadoras de la primera ronda fueron Maite y Betsabé.
Después de una pausa por la caída de Jackie, Julieta y Andrés continúan su recorrido para armar el rompecabezas.
Julieta y Andrés, son los ganadores de la segunda ronda y quedan a salvo del castigo
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