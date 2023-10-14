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FOTOS | Morados arrasan en el segundo juego de salvación en La Isla

La suerte amaneció con los verdes, pero todo cambió en el segundo juego de salvación de La Isla, en donde los Desconocidos fueron los indiscutibles ganadores.

Por: Palmira Silva

Morados y verdes están listos para el juego por la misión en la isla.
Andrés y Cipriana fueron los elegidos por los Desconocidos, para esta misión.
Cada equipo deberá encontrar dos números y entregarlos a Lukini.
Deberán buscar los números en cada rincón del mercado.
El primer equipo que encuentre los dos números, obtendrán la ubicación de su compañero.
¿Qué equipo logrará completar la misión?
Andrés busca desesperado el número.
El equipo verde es el primero en encontrar los dos números y deberán buscar a Alexia.
Ahora tendrán que revelar la combinación correcta para alcanzar la victoria.
El equipo verde consigue completar la misión y conocerá la ciudad turca de Alcati
Los equipos se enfrentarán para ganar el segundo juego por la salvación de la semana.
Irving y Julio regresan con su equipo después de estar en playa baja.
Los equipos se enfrentarán para ganar tres juegos por la salvación.
La fuerza y el trabajo en equipo son indispensables en este reto.
Los verdes luchan por la salvación.
Una de las pruebas en este juego, es desencadenar a sus compañeros, ¿lograrán hacerlo a tiempo?
El equipo que pierda el segundo juego por la salvación deberá enviar a una persona a l última batalla
El equipo que construya primero la torre y se mantenga sin caer por 5 segundos, obtendrá un punto.
La concentración y la comunicación, con clave para alzar la torre.
Los morados están decididos a ganar este reto por la salvación.
Betsabé desafiando todas las pruebas de este juego.
Los Desconocidos marcando territorio.
A pesar de ser una prueba fácil, se pierde mucho tiempo.
Ambos equipos están concentrados para construir las torres.
Irving batalla para encontrar la llave correcta.
Concentración para encontrar la llave que podrá desencadenarlos.
Dando el último esfuerzo para ganar el juego por la salvación.
La torre debe permanecer de pie 5 segundos para que el punto sea valido.
Los morados lograron ganar los 3 puntos y son los ganadores de este segundo juego por la salvación.
Ante la derrota, algunos de los verdes siguen marcando esa división que hay entre ellos.
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Morados y verdes están listos para el juego por la misión en la isla.
Andrés y Cipriana fueron los elegidos por los Desconocidos, para esta misión.
Cada equipo deberá encontrar dos números y entregarlos a Lukini.
Deberán buscar los números en cada rincón del mercado.
El primer equipo que encuentre los dos números, obtendrán la ubicación de su compañero.
¿Qué equipo logrará completar la misión?
Andrés busca desesperado el número.
El equipo verde es el primero en encontrar los dos números y deberán buscar a Alexia.
Ahora tendrán que revelar la combinación correcta para alcanzar la victoria.
El equipo verde consigue completar la misión y conocerá la ciudad turca de Alcati
Los equipos se enfrentarán para ganar el segundo juego por la salvación de la semana.
Irving y Julio regresan con su equipo después de estar en playa baja.
Los equipos se enfrentarán para ganar tres juegos por la salvación.
La fuerza y el trabajo en equipo son indispensables en este reto.
Los verdes luchan por la salvación.
Una de las pruebas en este juego, es desencadenar a sus compañeros, ¿lograrán hacerlo a tiempo?
El equipo que pierda el segundo juego por la salvación deberá enviar a una persona a l última batalla
El equipo que construya primero la torre y se mantenga sin caer por 5 segundos, obtendrá un punto.
La concentración y la comunicación, con clave para alzar la torre.
Los morados están decididos a ganar este reto por la salvación.
Betsabé desafiando todas las pruebas de este juego.
Los Desconocidos marcando territorio.
A pesar de ser una prueba fácil, se pierde mucho tiempo.
Ambos equipos están concentrados para construir las torres.
Irving batalla para encontrar la llave correcta.
Concentración para encontrar la llave que podrá desencadenarlos.
Dando el último esfuerzo para ganar el juego por la salvación.
La torre debe permanecer de pie 5 segundos para que el punto sea valido.
Los morados lograron ganar los 3 puntos y son los ganadores de este segundo juego por la salvación.
Ante la derrota, algunos de los verdes siguen marcando esa división que hay entre ellos.
Morados y verdes están listos para el juego por la misión en la isla.
Andrés y Cipriana fueron los elegidos por los Desconocidos, para esta misión.
Cada equipo deberá encontrar dos números y entregarlos a Lukini.
Deberán buscar los números en cada rincón del mercado.
El primer equipo que encuentre los dos números, obtendrán la ubicación de su compañero.
¿Qué equipo logrará completar la misión?
Andrés busca desesperado el número.
El equipo verde es el primero en encontrar los dos números y deberán buscar a Alexia.
Ahora tendrán que revelar la combinación correcta para alcanzar la victoria.
El equipo verde consigue completar la misión y conocerá la ciudad turca de Alcati
Los equipos se enfrentarán para ganar el segundo juego por la salvación de la semana.
Irving y Julio regresan con su equipo después de estar en playa baja.
Los equipos se enfrentarán para ganar tres juegos por la salvación.
La fuerza y el trabajo en equipo son indispensables en este reto.
Los verdes luchan por la salvación.
Una de las pruebas en este juego, es desencadenar a sus compañeros, ¿lograrán hacerlo a tiempo?
El equipo que pierda el segundo juego por la salvación deberá enviar a una persona a l última batalla
El equipo que construya primero la torre y se mantenga sin caer por 5 segundos, obtendrá un punto.
La concentración y la comunicación, con clave para alzar la torre.
Los morados están decididos a ganar este reto por la salvación.
Betsabé desafiando todas las pruebas de este juego.
Los Desconocidos marcando territorio.
A pesar de ser una prueba fácil, se pierde mucho tiempo.
Ambos equipos están concentrados para construir las torres.
Irving batalla para encontrar la llave correcta.
Concentración para encontrar la llave que podrá desencadenarlos.
Dando el último esfuerzo para ganar el juego por la salvación.
La torre debe permanecer de pie 5 segundos para que el punto sea valido.
Los morados lograron ganar los 3 puntos y son los ganadores de este segundo juego por la salvación.
Ante la derrota, algunos de los verdes siguen marcando esa división que hay entre ellos.

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