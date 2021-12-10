FOTOS | Estos fueron las novias de Erik Rubín antes de Andrea Legarreta

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FOTOS | Estas fueron las novias de Erik Rubín antes de Andrea Legarreta
Erik Rubín fue todo un rompecorazones antes de conocer a su actual esposa, Andrea Legarreta.
Erik Rubín sin mangas
Erik Rubín con gorra
Erik Rubín selfie
Erik Rubín sin mangas y gorra
Erik Rubín con pareja
Erik Rubín sombrero
Erik Rubín sin camisa
Erik Rubín lentes
Erik Rubín selfie 2
Erik Rubín de camuflaje
Erik Rubín sentado
Erik Rubín de viaje
Erik Rubín en estudio
Erik Rubín tapado
Erik Rubín de lejos
Erik Rubín botas
Erik Rubín y un árbol
Erik Rubín cantando
Erik Rubín saludando
Erik Rubín selfie 3
Erik Rubín descansando
Erik Rubín en una casa
Erik Rubín con un casco
Erik Rubín en Miami
Erik Rubín con sombrero 2
Erik Rubín sonriente
Erik Rubín con pareja 2
Erik Rubín con camisa
Erik Rubín con collar
El cantante y actor de Erik Rubín tuvo varias novias antes de conocer al amor de su vida, Andrea Legarreta. En aquella época, cuando él formaba parte de Timbiriche tuvo varios amoríos, incluyendo a sus compañeras. Es muy sabido que Erik salió tanto con Paulina Rubio como con Alejandra Guzmán, caso que hizo meya en la relación entre ambas. También, en una de las varias entrevistas que le ha dado a Ventaneando, el cantante aseguró como ciertos los rumores que lo relacionaron con María Conchita Alonso. Tampoco olvidaremos que salió con Salma Hayek.
A todo esto él se encuentra satisfecho con la cantidad de mujeres con las que pudo salir. La lista sigue ampliándose al público y nuevos nombres se relacionan con él. Sin embargo, sus recuerdos siempre son desde el respeto y también son muy sabidos por su esposa, Andrea Legarreta, con quien celebró 21 años de matrimonio. Siguen existiendo varios rumores que hablan de una posible separación entre ambos. Esto no les importa, ni les importará.
Erik Rubín sin mangas
Erik Rubín con gorra
Erik Rubín selfie
Erik Rubín sin mangas y gorra
Erik Rubín con pareja
Erik Rubín sombrero
Erik Rubín sin camisa
Erik Rubín lentes
Erik Rubín selfie 2
Erik Rubín de camuflaje
Erik Rubín sentado
Erik Rubín de viaje
Erik Rubín en estudio
Erik Rubín tapado
Erik Rubín de lejos
Erik Rubín botas
Erik Rubín y un árbol
Erik Rubín cantando
Erik Rubín saludando
Erik Rubín selfie 3
Erik Rubín descansando
Erik Rubín en una casa
Erik Rubín con un casco
Erik Rubín en Miami
Erik Rubín con sombrero 2
Erik Rubín sonriente
Erik Rubín con pareja 2
Erik Rubín con camisa
Erik Rubín con collar