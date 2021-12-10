FOTOS | Estos fueron las novias de Erik Rubín antes de Andrea Legarreta

El cantante y actor de Erik Rubín tuvo varias novias antes de conocer al amor de su vida, Andrea Legarreta. En aquella época, cuando él formaba parte de Timbiriche tuvo varios amoríos, incluyendo a sus compañeras. Es muy sabido que Erik salió tanto con Paulina Rubio como con Alejandra Guzmán, caso que hizo meya en la relación entre ambas. También, en una de las varias entrevistas que le ha dado a Ventaneando, el cantante aseguró como ciertos los rumores que lo relacionaron con María Conchita Alonso. Tampoco olvidaremos que salió con Salma Hayek.

A todo esto él se encuentra satisfecho con la cantidad de mujeres con las que pudo salir. La lista sigue ampliándose al público y nuevos nombres se relacionan con él. Sin embargo, sus recuerdos siempre son desde el respeto y también son muy sabidos por su esposa, Andrea Legarreta, con quien celebró 21 años de matrimonio. Siguen existiendo varios rumores que hablan de una posible separación entre ambos. Esto no les importa, ni les importará.