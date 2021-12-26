FOTOS | Sylvia Pasquel habla de la salud de su madre.

Sylvia Pasquel tuvo un enlace con el talento de Ventaneando y aseguró que su familia se encuentra preocupada. Por ahora, el estado de la primera actriz se encuentra dentro de un rango de estabilidad al ser diagnosticada con COVID-19. No se puede descartar ningún parámetro, pero se descartan signos de un deterioro.

No se han reportado ningún signo de problemas en los pulmones. Dicho tranquiliza a sus familiares, quienes confían en que la recuperación sea pronta. Siguen con mucha esperanza.

Sylvia se dio cuenta de que su madre padecía esta enfermedad al tener una mala reacción a un medicamento. En primera instancia no se le detectó COVID-19, en una primera prueba, sin embargo, al trasladarla al hospital, los doctores le realizaron una segunda prueba en donde salió positiva. Doña Silvia pinal está vacunada con cuadro completo y no presenta síntomas. Habrá que esperar como evoluciona los próximos días.