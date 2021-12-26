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FOTOS | Sylvia Pasquel habla de la salud de su madre.
La actriz se encuentra muy pendiente de la evolución de Silvia Pinal en esta complicada situación.
Sylvia Pasquel tuvo un enlace con el talento de Ventaneando y aseguró que su familia se encuentra preocupada. Por ahora, el estado de la primera actriz se encuentra dentro de un rango de estabilidad al ser diagnosticada con COVID-19. No se puede descartar ningún parámetro, pero se descartan signos de un deterioro.
No se han reportado ningún signo de problemas en los pulmones. Dicho tranquiliza a sus familiares, quienes confían en que la recuperación sea pronta. Siguen con mucha esperanza.
Sylvia se dio cuenta de que su madre padecía esta enfermedad al tener una mala reacción a un medicamento. En primera instancia no se le detectó COVID-19, en una primera prueba, sin embargo, al trasladarla al hospital, los doctores le realizaron una segunda prueba en donde salió positiva. Doña Silvia pinal está vacunada con cuadro completo y no presenta síntomas. Habrá que esperar como evoluciona los próximos días.