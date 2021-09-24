FOTOS: Valeria Cuevas se puede convertir en un ícono de la música mexicana.

Las voces de la música mexicana son especiales. No cualquiera puede dominar el género y aún más complicado es convertirse en un ícono. Personajes como Vicente Fernández, Luis Miguel o “La Prieta Linda” son íconos que parecen inalcanzables.

Sin llegar a los niveles del olimpo de la música mexicana, existen artistas muy importantes en México que cantan música regional. Uno de ellos es Aída Cuevas, que lleva una larga y exitosa carrera de más de 45 años. Su voz es espectacular y muy reconocible. Ella es sin duda una de las máximas exponentes de la música mexicana.

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En la fiesta de del Grito de Independencia del 6 de septiembre en Toluca se llevó a cabo un concierto de Aída Cuevas. En dicha presentación, la artista presento a su hija, Valeria. Fue la primera vez que cantaba en un escenario con tanta gente. Y para un debut profesional, Valeria dejó muy buenas sensaciones.

Valeria Cuevas ya había cantado previamente en el foro de Ventaneando. Ahí su madre la miró orgullosa lo que su retoño había logrado. Aparte de su belleza, la joven tiene un talento formidable. Es muy entonada, con una voz tan calificada como la de su madre.

Tras sus presentaciones en Ventaneando y en el centro de Toluca, así como breves participaciones en proyectos de TV Azteca, Valeria Cuevas se posiciona como un gran prospecto para el futuro. Todavía tiene un largo camino por recorrer, pero con lo que se ha visto, no hay duda de que tiene un brillante futuro por delante ¿Logrará superar a su madre?

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