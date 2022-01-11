FOTOS | Yuri habla de el reto de criar a su hija adolescente.

Yuri es una mujer que ha demostrado ser una luchadora. Siempre ha peleado por cumplir sus sueños, y con ello ha llevado su carrera al siguiente nivel. Como cantante lo ha logrado prácticamente todo, pero como mamá, aún tiene varios retos por delante.

La pandemia dejó un impacto negativo en la sociedad. Sin embargo, a pesar de ello, hubo unión entre la familia. Los papás que salían a trabajar tuvieron la oportunidad de pasar más tiempo con sus seres queridos. Yuri fue una de esas mamás.

En el confinamiento, la cantante pudo pasar mucho más tiempo con su hija Camila. Ella sabe que es difícil tratar con una persona que se está convirtiendo en adolescente. Los peligros y las adicciones se acercan cada vez más.

La estrategia que Yuri está aplicando con su hija, es explicarle que ella también pasó por esa edad, cometiendo varios errores. Quiere plasmar que la mamá de Camila no es perfecta, pero que pudo aprender de las cosas que le pueden hacer bien y las que le pueden hacer mal.