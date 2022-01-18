FOTOS | Heber Gallegos directo a Exatlón All Star. ¡Está confirmado!

Heber Gallegos “Thunder” confirmado para estar en Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Heber Thunder fue convocado!

Heber Gallegos participó en la tercera temporada de Exatlón México. Desde el día uno demostró de qué estaba hecho, sin duda su mayor virtud era su velocidad, ¡vuela en los circuitos! Junto con varios compañeros de su equipo rojo, logró avanzar hasta las semanas finales, en donde se enfrentó a grandes y los dejó fuera llegando así a la gran final a lado de Heliud Pulido. Nos regalaron la final más cerrada en la historia de Exatlón México y Heber se quedó a un segundo de coronarse campeón.

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Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.

