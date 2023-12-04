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FOTOS | ¿Indirecta a Jawy? Heliud deja un "comentario" en la eliminación

En la reciente eliminación de Exatlón México, Heliud Pulido lanzó un comentario que ante fanáticos de Exatlón, no estuvo bien... ¿Indirecta para Jawy? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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