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FOTOS | La enigmática reacción de Justin Bieber por la sesión de fotos en lencería de su esposa

En redes aseguran que el cantante se puso muy celoso tras las poses en lencería de Hailey Baldwin Bieber, te contamos en las fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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