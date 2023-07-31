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FOTOS | ¿Justin Bieber revela sin querer que su esposa Hailey está embarazada?

Después de 4 años de casados, fuertes rumores indican que Justin Bieber y su esposa Hailey, se convertirán en padres por primera vez. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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