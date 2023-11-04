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FOTOS | Con lagrimas, Alexia se despide de La Isla

Después de haber sorprendido a todos, Alexia se convierte en la nueva desterrada de La Isla, al perder la Última Batalla en contra de Gualy. #RexonaLaIsla

Por: Palmira Silva

Los desafiantes se encuentran listos para el Juego por la Misión de La Isla.
Alexia sorprende por su gran avance en esta aventura.
Los desafiantes están nerviosos por la “maldición del maletín” ya que los que lo encuentran, misteriosamente son los desterrados.
Andrés extraña mucho a su familia y hará todo para ganar el Jugo por la Misión.
Alexia es la ganadora del Juego por la Misión y le causa mucho sentimiento.
Maite se conmueve al ver Alexia hacer esa llamada.
Alexia tiene los sentimientos a flor de piel.
Lukini da la bienvenida a los participantes para enfrentar el Juego por la Salvación.
Este Juego por la Salvación es de suma importancia ya que garantiza el pase a la final.
Los desafiantes comienzan el juego encerrados en jaulas, deben usar su creatividad y concentración para poder salir.
Cual prisioneros, los desafinaste buscan salir de sus jaulas.
Maite hace uso de sus destreza para completar los retos del Juego por la Salvación.
La competencia está ruda y los desafiantes saben lo que se está jugando en este reto.
Cada vez lo retos de los juegos son más extremos.
Los desafiantes deben jugarse todo en este Jugo por la Salvación, inclusive el físico.
Gualy hace uso de sus dotes de resistencia para librar los retos.
Maite sabe que el tiempo es oro y no pueden haber distracciones.
Andrés sabe que no debe desesperarse y usar toda su concentración.
Los juegos de destreza requieren de máxima concentración y Gualy lo sabe.
Maite sabe que la concentración es primordial en esta prueba.
Gualy sabe que se está jugando el pase a la final.
Maite es la primera en completar el Juego por la Salvación.
Lukini le hace entrega de tan valioso brazalete, que le da el pase a la final.
El segundo ganador del Juego por la Salvación y finalista, es Andrés.
Alexia y Guali se van a reto de eliminación.
Una prueba final de equilibrio, fuerza y resistencia.
Alexia sabe que lo debe dejar todo, ya que puede ser su última prueba en La Isla.
Lamentablemente Alexia no pudo resistir y cayó al agua.
Dolorosa partida para Alexia
Alexia se convierte en la decimoquinta desterrada de La Isla.
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Los desafiantes se encuentran listos para el Juego por la Misión de La Isla.
Alexia sorprende por su gran avance en esta aventura.
Los desafiantes están nerviosos por la “maldición del maletín” ya que los que lo encuentran, misteriosamente son los desterrados.
Andrés extraña mucho a su familia y hará todo para ganar el Jugo por la Misión.
Alexia es la ganadora del Juego por la Misión y le causa mucho sentimiento.
Maite se conmueve al ver Alexia hacer esa llamada.
Alexia tiene los sentimientos a flor de piel.
Lukini da la bienvenida a los participantes para enfrentar el Juego por la Salvación.
Este Juego por la Salvación es de suma importancia ya que garantiza el pase a la final.
Los desafiantes comienzan el juego encerrados en jaulas, deben usar su creatividad y concentración para poder salir.
Cual prisioneros, los desafinaste buscan salir de sus jaulas.
Maite hace uso de sus destreza para completar los retos del Juego por la Salvación.
La competencia está ruda y los desafiantes saben lo que se está jugando en este reto.
Cada vez lo retos de los juegos son más extremos.
Los desafiantes deben jugarse todo en este Jugo por la Salvación, inclusive el físico.
Gualy hace uso de sus dotes de resistencia para librar los retos.
Maite sabe que el tiempo es oro y no pueden haber distracciones.
Andrés sabe que no debe desesperarse y usar toda su concentración.
Los juegos de destreza requieren de máxima concentración y Gualy lo sabe.
Maite sabe que la concentración es primordial en esta prueba.
Gualy sabe que se está jugando el pase a la final.
Maite es la primera en completar el Juego por la Salvación.
Lukini le hace entrega de tan valioso brazalete, que le da el pase a la final.
El segundo ganador del Juego por la Salvación y finalista, es Andrés.
Alexia y Guali se van a reto de eliminación.
Una prueba final de equilibrio, fuerza y resistencia.
Alexia sabe que lo debe dejar todo, ya que puede ser su última prueba en La Isla.
Lamentablemente Alexia no pudo resistir y cayó al agua.
Dolorosa partida para Alexia
Alexia se convierte en la decimoquinta desterrada de La Isla.
Los desafiantes se encuentran listos para el Juego por la Misión de La Isla.
Alexia sorprende por su gran avance en esta aventura.
Los desafiantes están nerviosos por la “maldición del maletín” ya que los que lo encuentran, misteriosamente son los desterrados.
Andrés extraña mucho a su familia y hará todo para ganar el Jugo por la Misión.
Alexia es la ganadora del Juego por la Misión y le causa mucho sentimiento.
Maite se conmueve al ver Alexia hacer esa llamada.
Alexia tiene los sentimientos a flor de piel.
Lukini da la bienvenida a los participantes para enfrentar el Juego por la Salvación.
Este Juego por la Salvación es de suma importancia ya que garantiza el pase a la final.
Los desafiantes comienzan el juego encerrados en jaulas, deben usar su creatividad y concentración para poder salir.
Cual prisioneros, los desafinaste buscan salir de sus jaulas.
Maite hace uso de sus destreza para completar los retos del Juego por la Salvación.
La competencia está ruda y los desafiantes saben lo que se está jugando en este reto.
Cada vez lo retos de los juegos son más extremos.
Los desafiantes deben jugarse todo en este Jugo por la Salvación, inclusive el físico.
Gualy hace uso de sus dotes de resistencia para librar los retos.
Maite sabe que el tiempo es oro y no pueden haber distracciones.
Andrés sabe que no debe desesperarse y usar toda su concentración.
Los juegos de destreza requieren de máxima concentración y Gualy lo sabe.
Maite sabe que la concentración es primordial en esta prueba.
Gualy sabe que se está jugando el pase a la final.
Maite es la primera en completar el Juego por la Salvación.
Lukini le hace entrega de tan valioso brazalete, que le da el pase a la final.
El segundo ganador del Juego por la Salvación y finalista, es Andrés.
Alexia y Guali se van a reto de eliminación.
Una prueba final de equilibrio, fuerza y resistencia.
Alexia sabe que lo debe dejar todo, ya que puede ser su última prueba en La Isla.
Lamentablemente Alexia no pudo resistir y cayó al agua.
Dolorosa partida para Alexia
Alexia se convierte en la decimoquinta desterrada de La Isla.
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