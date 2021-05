Lupita D’Alessio, los estupefacientes y su salida de las adicciones.

La llamada “Leona Dormida” recordó con profundo pesar el día que uno de sus hijos se puso mal después de compartir su misma adicción.

Lupita D’Alessio es una de las cantantes más talentosas de México, pero sin duda también es una de las más polémicas, pues durante mucho tiempo protagonizó escándalos debido al abuso de sustancias como alcohol y drogas.

Recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, la “Leona Dormida” compartió varios detalles de su vida privada y abrió su corazón para confesar errores que definieron su pasado como haber consumido sustancias ilícitas y también la tormentosa relación que tuvo con su papá.

La llamada “Leona Dormida” expresó que una de las heridas que tuvo en su vida se originó de la relación que tuvo con su padre: “Una hija quisiera el apapacho y no… es que no quiero ofender a mi papá, no sacarle provecho a la hija porque tiene talento. Me sentí usada en algún momento, pero lo amé con toda mi alma”.

“Me faltaron muchas caricias, porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. Y en algún momento llegó una hija de él y se sentó en sus piernas, delante de mi mamá… y eso me puso mal, me paré y me fui a mi cuarto. Entiendo a mi mamá que lo hacía por amor a mi papá, mi mamá lo amó tanto… que le sirvió de comer a la hija de mi padre, que no es ningún problema, pero para mí sí lo era. Era yo supuestamente su única hija y llegó una más que existía… o sea imagínate el dolor que me causó. Eso me afectó muchísimo”, indicó D’Alessio.

Sobre el tema de sus hijos, al ser cuestionada sobre si había usado drogas con ellos, Lupia D’Alessio no sólo contestó afirmativamente, sino también confesó que su hijo mayor Jorge se convulsionó debido al consumo de estupefacientes.

De acuerdo con las palabras de la intérprete de Mudanzas, fue en una fiesta cuando se drogó junto a Jorge D’Alessio, argumentando que se le había hecho fácil, sin embargo se asustó muchísimo cuando le dijeron que su hijo estaba mal.

Mostrándose arrepentida, Lupita aseveró que ella le puso el ejemplo a su hijo sobre el consumo de drogas, pues gracias a ella él las conoció e imitaba lo que hacía su mamá.

D’Alessio también mostró su arrepentimiento por el mal ejemplo que les dio a sus hijos, y a Jorge le pidió perdón de rodillas.

La intérprete aseguró que actualmente tiene una relación muy buena con sus hijos, pues cuando estaba en rehabilitación tanto Ernesto como Jorge se encargaron de su pequeño César, por lo que los considera su gran apoyo.

