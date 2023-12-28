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FOTOS | Macky González vs. Pato Araujo. ¿Quién tiene la razón? ¡Hay pique!

En Exatlón México hay actitudes competitivas que son buenas y te llevan a dar lo mejor. ¡Pero hay otras que son negativas! Este es el caso de Pato y Macky. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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