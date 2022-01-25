FOTOS | Maite Perroni y Andrés Tovar se ponen hot en Instagram

La actriz Maite Perroni se encuentra felizmente enamorada del productor Andrés Tovar con quien protagonizó una sensual sesión fotográfica que impactó a los más de 10 millones de seguidores que tiene la ahora productora de televisión en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, que tienen 356 mil 979 me gusta, la ex protagonista de varias telenovelas posó con una minifalda de color negro, la cual su actual pareja la toma de la cintura y levantó un poco para dejar ver parte de su ropa interior.

Las fotografías están acompañadas de la leyenda “Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida… 2022”, con la que demuestra que a sus 38 años está decidida a ser la reina de México.

Hay que recordar que Perroni estuvo en el ojo del huracán, ya que la ex pareja de Tovar, Claudia Martín acusó a Maite de ser la responsable en la ruptura de su matrimonio.

Como era de esperarse, lo seguidores de la pareja aplaudieron las imágenes e inlcuso les pidieron má; los que tampoco pudieron faltar fueron sus haters quienes les recordaron, una vez más, que esa relación no es tan pura como parece, ya que nació del mismísimo pecado.

Sin embargo, Maite Perroni lo dejó claro: es su cuerpo, su instagram, su vida, por lo que no dejará de mostrarse derrochando sensualidad al lado del amor.

