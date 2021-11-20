FOTOS | Los famosos de MasterChef Celebrity se lucieron en la parrilla

En la recta final de MasterChef Celebrity solo quedan ocho cocineros y aunque todos son grandes amigos, en la cocina se convierten en rivales. Al inicio del programa los chefs decidieron que los famosos debían competir en equipos y para reconocer la trayectoría de Laura Zapata y Mauricio Islas decidieron que ellos fueran los capitanes.

Las parrillas de MasterChef Celebrity se encendieron.

Los equipos se formaron por medio de la suerte, ya que cada uno de los cocineros tomó una brocheta que marcó su destino. El equipo azul liderado por la actriz Laura Zapata quedó conformado por Stephanie Salas, Matilde Obregón y Paco Chacón.

Mauricio Islas dirigió al equipo rojo integrado por Aristeo Cázares, Germán Montero y Daniela Alexis “La Bebeshita”.

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Los chefs pidieron que el equipo azul cocinara unas alitas en la parrilla y los rojos muslos de pollo, cada platillo debería ir acompañado de una salsa y guarniciones. El tiempo para completar la tarea era de 60 minutos y cada 15 minutos se tenía que ir un cocinero por equipo, los últimos en quedarse en la parrilla serían los encargados de emplatar y presentar sus preparaciones.

Transcurrido el tiempo en las parrillas, llegó el momento de la verdad, Paco sirvió las alitas en la mesa de los chefs y se quedó con la boca abierta al escuchar los comentarios positivos al pato.

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Mauricio Islas sirvió el plato del equipo rojo, el actor estaba seguro de que su pollo encantaría a los chefs, pero el ánimo de los rojos cayó cuando se descubrió que los muslos de pollo estaban crudos y que el adobo no fue del agrado de los comensales.

Finalmente los chefs anunciaron como ganador al equipo de Laura Zapata.

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