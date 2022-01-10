FOTOS | Conoce a Nicole Mcpherson, la supuesta novia del Chicharito.

Todo parece indicar que el delantero mexicano Javier Hernández recibió el Año Nuevo estrenando romance.

Durante sus vacaciones decembrinas, el jugador de LA Galaxy fue captado junto a la modelo ecuatoriana Nicole Mcpherson, con quien realizó varias actividades durante su descanso como viajar en lancha, practicar esquí acuático, pasear en bicicleta y disfrutar de la alberca.

Hasta ahora ni el futbolista ni la modelo han confirmado de forma oficial su relación amorosa, aunque en redes sociales la pareja ha dejado unas pistas sobre su romance.

Cabe recordar que tras dos años de relación con la modelo australiana Sarah Kohan con quien procreó dos hijos, ‘Chicharito’ anunció su separación en el pasado 2021 por lo que está libre para comenzar una nueva relación.