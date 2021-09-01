Conoce a Alan Mendoza, futbolista y Guardián de Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Alan Mendoza, forma parte del equipo rojo de Guardianes y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te la presentamos.

Ve la galería AQUÍ.

¿Quién es Alan Mendoza de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Alan Mendoza, atleta de Guardianes rojos.

Alan Mendoza tiene 27 años, es de Colima y es defensa lateral izquierdo, ¡sí, futbolista!

En el 2016 fue parte del club Necaxa, pero entre ese mismo año y el 2017 jugó en el equipo Dorados de Sinaloa. Se cambió al Celaya FC en 2019 y 2020, y posteriormente ingresó a los Pumas y al FC Juárez.

Te puede interesar: Caro Mendoza confesó que sufrió violencia por parte de su expareja.

Te compartimos algunos de sus logros deportivos:



Campeón de ascenso con Necaxa en el 2016.

Campeón de la liga de ascenso con Dorados en 2016.

Esta temporada de Exatlón México tiene muy buen nivel, ¡la balanza no se inclina hacia ninguno en especial! Los atletas de esta emisión tienen aptitudes y defectos, ¿será Alan uno de los rivales a vencer más adelante? ¡Faltan todavía varios meses de aventura!

Síguelo y apóyalo. Recuerda que Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

Te puede interesar: Conoce a Marcela Pérez “Yeyé", basquetbolista y guardiana de Exatlón México.