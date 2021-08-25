Conoce a Nataly Gutiérrez, atleta, madre y guardiana del Exatlón.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Nataly Gutiérrez, forma parte del equipo rojo de Guardianes y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te la presentamos.

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¿Quién es Nataly Gutiérrez de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Nataly, atleta de Guardianes rojos.

Nataly Gutiérrez tiene 30 años, es de Jalisco, su deporte es el Baloncesto. ¡Sí, como Cas! Y ha representado a México en muchas competencias. Estuvo en la liga juvenil de 2004 a 2010; fue seleccionada nacional sub 17, fue parte de la Liga profesional de 2016 a 2020 y ha traído medallas de plata y bronce.

La atleta es mamá, tiene un hijo, el cual tuvo poco antes de ir a los Panamericanos. Tiene tres años y ha sido complicado àra elñla dejarlo para venir a esta aventura, sin embargo está muy contenta por tener la oportunidad y todo lo que hace, se lo dedica a él.

La atleta roja hasta el momento, lo ha hecho increíble. Fue junto con Alely y Estephanie, la primera en ir a un duelo de eliminación en esta temporada, pero logró salvarlo muy bien, fue la primera en salvarse y fue ella quien eliminó a su compañera Estephanie. ¿Será de ahora en adelante una de las rivales a vencer en la competencia?

Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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