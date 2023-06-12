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FOTOS | Así de espectacular luce en bikini Salma Hayek a sus 56 años.

Salma Hayek y el diminuto bikini que lució a bordo de un yate... La actriz de 56 años, ¡se ve espectacular! Te mostramos las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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