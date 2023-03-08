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FOTOS | Shakira le mete acelerador a su viaje a Miami para un motivo familiar.

La cantante no esperara a que sus hijos pasen las vacaciones de Semana Santa al lado de su padre porque le urge llegar a Miami.

Por: TV Azteca

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