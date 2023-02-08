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FOTOS | Padres de Piqué “alucinan” a Shakira como vecina.

La cantante se la pasa haciendo fiestas y tronando pirotecnia.

Por: TV Azteca

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