FOTOS: Increíble juego entre tribus en las tierras de Survivor México.

La tribu Jaguar regresó a su refugio en las junglas de Survivor México. Kristal Silva regresó y rompió en llanto al revelar que recibió cerca de 10 puntadas debido al accidente que hubo con Sargento Rap en el juego por la recompensa de Survivor México.

Fuertes alianzas y batallas inconmensurables en Survivor México.

La tribu Halcón disfrutó la Gran Subasta de Survivor México. Sargento Rap y Pablo Martí recibirán masajes de sus compañeras a quienes les prestaron dinero para ganar las deliciosas recompensas.

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Adianez Hernández y Valeria Peñaloza no están de acuerdo con la actitud de algunos de sus compañeros de la tribu Jaguar. Gary Centeno ha destacado por su comportamiento explosivo en algunas competencias dentro de Survivor México.

Bárbara Falconi y Fernando Vélez planean eliminar a Gary Centeno en la nueva tribu Jaguar. Bárbara propuso estar en el duelo de extinción y salvarse con el tótem de inmunidad individual que consiguió en la tribu Halcón.

Halcones y Jaguares se reunieron en las tierras de Survivor México para enfrentarse al juego por el collar de inmunidad individual. Una prueba de concentración y resistencia donde Paco Pizaña y Valeria Peñaloza obtuvieron su primer collar de inmunidad individual en Survivor México.

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Juego por tótem de inmunidad grupal y eliminación en Survivor México.

Jaguares y Halcones se enfrentaron en un trepidante circuito de obstáculos donde la clave fue la coordinación y fuerza en equipos para ganar el tótem de inmunidad grupal en Survivor México.

Después de un difícil duelo de comunicación, esfuerzo y coordinación, la tribu Halcón resultó victoriosa y se libra de mandar a tres compañeros al duelo de extinción de Survivor México.

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Bárbara Falconi, Cyntia González y Kristal Silva se enfrentaron en el duelo de la extinción de Survivor México. Lamentablemente concluye el camino para Bárbara Falconi ya que fue derrotada por Cyntia en un juego de equilibrio.

