FOTOS: Survivor México presenció un juego bestial por las recompensas.

Cyntia González habló con su tribu, aún conserva dolor corporal por los juegos de Survivor México. Tania Niebla y Memo Dorantes evalúan la situación en la tribu Halcón y coinciden que Brissia posiblemente sea la integrante más débil de los Halcones.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ da la bienvenida para el juego por la recompensa de Survivor México. La tribu ganadora obtendrá un delicioso burrito preparado con un poco de guacamole fresco, lo único que tendrán que hacer es ganar dos banderas en un juego por equipos en los mares de Survivor México.

La tribu Jaguar de Survivor México consiguió la victoria y disfruta de unos deliciosos burritos mientras que la tribu Halcón no está conforme con la derrota y ChiCKen expresó que fue una mala estrategia.

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Bárbara Falconi y Pablo Martí nuevamente tuvieron una discusión.

Pablo expone que solicitará su cambio de tribu ante Carlos Guerrero ‘Warrior’. Alejandra Toussaint se animó a pescar a mar abierto, lamentablemente perdió la atarraya que ganó la tribu Jaguar y le pide disculpas a su tribu pero ellos le dijeron que no había problema ya que intentó pescar y significa mucho.

Los Halcones reciben sus cobijas y alimentos que habían perdido hace un par de días y preparan una deliciosa comida, Pablo Martí propone una junta interna, propuso una votación y sus compañeros nombraron a Adianez Hernández como su nueva capitana.

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Halcones y Jaguares se disputan en un colosal juego por una jugosa recompensa.

Un huevo fresco para cada integrante de la tribu ganadora y una gallina ponedora que deberán cuidar a la perfección.

Daniel Cortés resultó lesionado durante el juego y será trasladado al hospital, la tribu Halcón resulta victoriosa en el juego por la recompensa de Survivor México, sin embargo están disgustados con la estrategia de Pablo Martí.

