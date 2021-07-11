FOTOS: Vibrantes batallas entre Halcones y Jaguares de Survivor.

Tania Niebla regresó a su refugio para dar la noticia de que Pablo Martí no jugará la próxima semana. Pablo Martí confesó ante cámaras que estaba molesto con la petición de Jorge Ortín pues siente que se tomó muy personal las complicaciones del pasado.

Jorge Ortín reveló a cámaras que su estrategia fue no ceder en el intercambio y pidió que Pablo Martí se quede sentado en todos los juegos de la próxima semana. Sus compañeros de la tribu Jaguar aplaudieron su decisión y firmeza durante el intercambio.

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Halcones y Jaguares se reunieron con Carlos Guerrero ‘Warrior’ para ponerse a prueba en el juego por el collar de inmunidad individual. La tribu Jaguar inició la prueba de equilibrio, templanza y concentración.

Alejandra Toussaint y Cyntia González protagonizaron un enfrentamiento en la ceremonia.

Tania Niebla y Paco Pizaña lograron resistir en la prueba por más de 50 minutos y se convirtieron en los portadores de los collares de inmunidad individual de Survivor México. Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a las capitanas de ambas tribus para enfrentarse en un entretenido juego.

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Los sobrevivientes buscan ganar el tótem de inmunidad grupal para librarse del concejo tribal y perder a un compañero. La tribu Halcón resultó victoriosa y durante la ceremonia, Alejandra y Cyntia expresaron su disgusto durante el juego pues Cyntia asegura que Alejandra está actuando y dejó que la tribu Halcón ganara al jugar sumamente lento.

El tótem de resurrección fue utilizado para salvar a Gary Centeno de la extinción de Survivor México.

Cyntia González confrontó a Alejandra Toussaint y pidió a sus compañeros que voten por ellas para que se enfrenten en el duelo de eliminación de Survivor México. Halcones aplaudieron la valentía de la ex capitana.

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Paco Pizaña fue sancionado al alterar el estandarte de la tribu Jaguar y se le retiró su collar de inmunidad individual, sin embargo utilizó su ventaja secreta para cambiar un voto y sumarselo a Cyntia González.

Fernando Vélez, Gary Centeno y Cyntia González se enfrentaron en el juego de la extinción. Gary resultó ser eliminado sin embargo Alejandra Toussaint decidió utilizar el tótem de resurrección con su compañero.

