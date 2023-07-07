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FOTOS | Anuel AA y Yailin La Más Viral no paran con sus polémicas.

Tras su separación en febrero del 2023, Anuel AA y Yailin La Más Viral, han protagonizado diversos episodios polémicos en los que uno acusa al otro.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Anuel AA y Yailin la más viral
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