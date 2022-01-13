FOTOS | Megan Fox dio el 'sí' y llegará de nuevo al altar.

Este fin de semana nos llegó la sorpresiva noticia de que Megan Fox se comprometió con su novio, el rapero Machine Gun Kelly, con quien tiene una relación de poco más de año y medio.

Ambos se conocieron durante el rodaje de ‘Medianoche en el Switchgrass’ cuando la actriz aún estaba casada con Brian Austin Green.

Tanto el rapero como Megan dieron a conocer la bella noticia a través de sus redes sociales. La actriz subió el momento exacto en que Machine Gun le pidió que se casara con él; mientras que él publicó el anillo en mano de Fox y relató la historia detrás de su creación.