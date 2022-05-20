  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Filtran video de Christian Nodal borracho insultando a los Grammy.

¡Le llueve sobre mojado! Filtran polémico video de Christian Nodal borracho mientras insulta a los Grammy: “no valen nada”.

Por: TV Azteca

Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal avión.jpg
/
Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal avión.jpg

Contenido relacionado