Bad Bunny rompe récord histórico… y a pesar de eso no alcanzó el top 10 de Billboard ¿Qué puesto ocupa el puertorriqueño?

Bad Bunny es uno de los artistas que continuamente está demostrando el enorme impacto global y ahora lo ha dejado en claro con su show “Una Más” el cual alcanzó 11.2 millones de visualizaciones, superando a Beyoncé (Homecoming – 5M), Taylor Swift (The Eras Tour – 4.8M), BTS (Permission to Dance On Stage – 4.3M) y Billie Eilish (3.5M). Nunca antes un artista había reunido tal cantidad de espectadores en la plataforma y mucho menos uno de habla hispana. Sin embargo, el récord no fue suficiente para escalar entre las diez primeras posiciones del prestigioso ranking de Billboard.

El puesto de Bad Bunny en el ranking de Billboard

La revista estadounidense publicó recientemente su lista de “Las mayores estrellas del pop del siglo XXI”, un conteo que repasa a los artistas que más han definido la música en los últimos 25 años. A pesar de sus logros, Bad Bunny se ubicó en el puesto 23, quedando justo detrás de One Direction y superando a figuras como Ed Sheeran y Katy Perry.

Billboard destacó que se le asignó esa posición por su papel como revolucionario del pop global, pues es un artista que irrumpió en el mercado estadounidense sin cambiar su idioma ni su esencia. Su influencia abrió las puertas a otros talentos latinos que ahora triunfan a nivel mundial como Karol G y Peso Pluma.

De fenómeno latino a superestrella mundial

Bad Bunny, nacido bajo el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, ha transformado el panorama musical al demostrar que un artista puede dominar las listas de éxitos sin ceder a los estereotipos que frecuentemente busca el mercado anglosajón. Con álbumes históricos como “Un Verano Sin Ti” y “El Último Tour del Mundo”, así como colaboraciones memorables como “I Like It” con Cardi B y Drake, consolidó un legado que trasciende géneros y fronteras.

Aunque no entró en el top 10, su inclusión en el listado de Billboard reafirma su influencia como uno de los artistas más importantes del siglo XXI. De hecho, es de celebrar que él y Shakira formen parte del top 25 de esta lista dominada por iconos de habla inglesa.

