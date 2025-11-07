¿Quién fue el artista MÁS NOMINADO en los Grammy 2026? Pista: no, no fue ni Lady Gaga ni Bad Bunny
La lista de los nominados a los Grammy 2026 ya salió a la luz, y tenemos al artista con más nominaciones para esta edición del 2026, ¿de quién se trata? Tal vez te sorprendas.
La LISTA COMPLETA de los artistas nominados a los Grammy 2026 por fin se dio a conocer hoy 7 de noviembre, y con ella nos encontramos varias sorpresas como la nominación de Bad Bunny, o la de "Golden" de K-Pop Demon Hunters. Y con ello rápidamente se hizo el conteo y se descubrió al artista que se convierte oficialmente en el más nominado del año: Kendrick Lamar.
El originario de Compton que además encabezó el año pasado el Medio Tiempo del Super Bowl vuelve a destacar, con nada más y nada menos que 9 nominaciones en los Grammy 2026, convirtiéndose en el cantante más nominado del año. Estas son las categorías en las que podría ganar:
- Grabación del año: Luther ft. Sza
- Álbum del año: GNX
- Canción del año: Luther ft. Sza
- Productor del año: GNX
- Mejor Dúo Pop: Kendrick Lamar y Sza
- Mejor Interpretación de Rap: tv off
- Mejor Interpretación de Rap Melódico: Luther ft. Sza
- Mejor Canción de Rap: tv off
- Mejor Álbum de Rap: GNX
¿Cuántos Grammy ha ganado Kendrick Lamar en total?
A lo largo de su trayectoria musical Kendrick Lamar ha obtenido un total de 57 nominaciones, y de esas 57 ha ganado 22 veces:
Grammy 2015
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
Grammy 2016
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Video Musical
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Colaboración de Rap
Grammy 2018
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Video Musical
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Colaboración de Rap
Grammy 2022
- Mejor Interpretación de Rap
Grammy 2023
- Mejor Álbum de Rap
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
Grammy 2025
- Grabación del Año
- Canción del Año
- Mejor Interpretación de Rap
- Mejor Canción de Rap
- Mejor Video Musical
¿Cuándo es la ceremonia de los Grammy 2026?
El primero de febrero del 2026 conoceremos a todos los ganadores para la edición 68 de los Grammy, donde se espera que la crema y nata de lo mejor de la industria musical internacional se dé a la tarea de asistir.