Azteca 7
Música
Nota

¿Quién fue el artista MÁS NOMINADO en los Grammy 2026? Pista: no, no fue ni Lady Gaga ni Bad Bunny

La lista de los nominados a los Grammy 2026 ya salió a la luz, y tenemos al artista con más nominaciones para esta edición del 2026, ¿de quién se trata? Tal vez te sorprendas.

Grammy Nominados 2026
Crédito: Getty Images
Gabriela Reyes
Música
La LISTA COMPLETA de los artistas nominados a los Grammy 2026 por fin se dio a conocer hoy 7 de noviembre, y con ella nos encontramos varias sorpresas como la nominación de Bad Bunny, o la de "Golden" de K-Pop Demon Hunters. Y con ello rápidamente se hizo el conteo y se descubrió al artista que se convierte oficialmente en el más nominado del año: Kendrick Lamar.

El originario de Compton que además encabezó el año pasado el Medio Tiempo del Super Bowl vuelve a destacar, con nada más y nada menos que 9 nominaciones en los Grammy 2026, convirtiéndose en el cantante más nominado del año. Estas son las categorías en las que podría ganar:

  • Grabación del año: Luther ft. Sza
  • Álbum del año: GNX
  • Canción del año: Luther ft. Sza
  • Productor del año: GNX
  • Mejor Dúo Pop: Kendrick Lamar y Sza
  • Mejor Interpretación de Rap: tv off
  • Mejor Interpretación de Rap Melódico: Luther ft. Sza
  • Mejor Canción de Rap: tv off
  • Mejor Álbum de Rap: GNX

¿Cuántos Grammy ha ganado Kendrick Lamar en total?

A lo largo de su trayectoria musical Kendrick Lamar ha obtenido un total de 57 nominaciones, y de esas 57 ha ganado 22 veces:

Grammy 2015

  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2016

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Video Musical
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2018

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Video Musical
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2022

  • Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2023

  • Mejor Álbum de Rap
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap

Grammy 2025

  • Grabación del Año
  • Canción del Año
  • Mejor Interpretación de Rap
  • Mejor Canción de Rap
  • Mejor Video Musical

¿Cuándo es la ceremonia de los Grammy 2026?

El primero de febrero del 2026 conoceremos a todos los ganadores para la edición 68 de los Grammy, donde se espera que la crema y nata de lo mejor de la industria musical internacional se dé a la tarea de asistir.

