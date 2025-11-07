¿Quién fue el artista MÁS NOMINADO en los Grammy 2026? Pista: no, no fue ni Lady Gaga ni Bad Bunny

La LISTA COMPLETA de los artistas nominados a los Grammy 2026 por fin se dio a conocer hoy 7 de noviembre, y con ella nos encontramos varias sorpresas como la nominación de Bad Bunny, o la de "Golden" de K-Pop Demon Hunters. Y con ello rápidamente se hizo el conteo y se descubrió al artista que se convierte oficialmente en el más nominado del año: Kendrick Lamar.

El originario de Compton que además encabezó el año pasado el Medio Tiempo del Super Bowl vuelve a destacar, con nada más y nada menos que 9 nominaciones en los Grammy 2026, convirtiéndose en el cantante más nominado del año. Estas son las categorías en las que podría ganar:



Grabación del año: Luther ft. Sza

Álbum del año: GNX

Canción del año: Luther ft. Sza

Productor del año: GNX

Mejor Dúo Pop: Kendrick Lamar y Sza

Mejor Interpretación de Rap: tv off

Mejor Interpretación de Rap Melódico: Luther ft. Sza

Mejor Canción de Rap: tv off

Mejor Álbum de Rap: GNX

¿Cuántos Grammy ha ganado Kendrick Lamar en total?

A lo largo de su trayectoria musical Kendrick Lamar ha obtenido un total de 57 nominaciones, y de esas 57 ha ganado 22 veces:

Grammy 2015

Mejor Canción de Rap

Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2016

Mejor Álbum de Rap

Mejor Video Musical

Mejor Interpretación de Rap

Mejor Canción de Rap

Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2018

Mejor Álbum de Rap

Mejor Interpretación de Rap

Mejor Video Musical

Mejor Canción de Rap

Mejor Colaboración de Rap

Grammy 2022

Mejor Interpretación de Rap

Grammy 2023

Mejor Álbum de Rap

Mejor Interpretación de Rap

Mejor Canción de Rap

Grammy 2025

Grabación del Año

Canción del Año

Mejor Interpretación de Rap

Mejor Canción de Rap

Mejor Video Musical

¿Cuándo es la ceremonia de los Grammy 2026?

El primero de febrero del 2026 conoceremos a todos los ganadores para la edición 68 de los Grammy, donde se espera que la crema y nata de lo mejor de la industria musical internacional se dé a la tarea de asistir.