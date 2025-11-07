Jungkook de BTS rompe récords con su debut como streamer: más de 9 millones de espectadores en vivo

Quien diga que el K-pop no es tan famoso seguramente vive debajo de una piedra. La prueba de esto es el grupo BTS que sigue imparable, y esta vez lo demostró dentro del mundo del streaming. Resulta que Jungkook, uno de los miembros más populares del grupo, realizó una transmisión en vivo de más de seis horas en Weverse, alcanzando picos impresionantes de audiencia de hasta nueve millones de espectadores simultáneos.

Jungkook de BTS conquista el streaming con un récord mundial

Durante el directo, el cantante surcoreano jugó a PUBG, interactuó con sus fans, cantó fragmentos de canciones y hasta compartió momentos cotidianos, como comer o descansar frente a la cámara. Su naturalidad y cercanía fueron pieza clave en su éxito, pues hicieron que el público se sintiera parte de una charla entre amigos, convirtiendo la transmisión en un fenómeno sin precedentes.

Seis horas, nueve millones de fans y una lección de conexión digital

El streaming de Jungkook fue el más largo que ha realizado hasta ahora y batió todos sus récords personales. Según medios surcoreanos, el directo mantuvo un promedio de cinco millones de espectadores constantes, cifras que superan incluso las de algunos de los streamers más grandes del mundo, como Ibai o xQc.

El evento hizo tanto ruido que varias celebridades fueron testigos de lo que estaba sucediendo con el cantante. Figuras como el Rubius, uno de los creadores de contenido más seguidos de habla hispana, reaccionó sorprendido al ver la magnitud del evento. “¿Nueve millones viendo a Jungkook? ¡Eso es una locura!”, comentó durante su propio stream.

Jungkook, el ídolo que domina todas las plataformas

Este debut marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien demuestra que su influencia es capaz de cruzar fronteras con cualquiera de sus proyectos. Su habilidad para conectar con los fans en cualquier formato —ya sea en un escenario, una entrevista o un directo— confirma por qué Jungkook es considerado uno de los artistas más completos y carismáticos de su generación.

¿Viste la transmisión en vivo del cantante?

