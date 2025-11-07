¡Guns N’ Roses, BABYMETAL y más! Estos son los MEJORES CONCIERTOS del fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre

¿Sin planes? Sigue nuestra guía con los mejores conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, previo a las semanas de festivales musicales, grandes artistas estarán presentándose.

La Ciudad de México es una metrópoli que nunca descansa y muestra de ello son los conciertos que este fin de semana habrán, donde podremos vivir algunos gratuitos e incluso en grandes foros, ¿Te animas?

¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?

La mítica banda argentina, Los Auténticos Decadentes estará dando un concierto imperdible en el Estadio Harp Helú donde sus mejores éxitos estarán sonando en una noche mágica donde escucharemos sus clásicos. Puedes encontrar boletos en Ticketmaster en general, mismos que tienen un precio de $915.

El viernes 7 de noviembre la banda de Japón BABYMETAL hará vibrar toda la Arena Ciudad de México en uno de los conciertos más esperados del año, aún puedes encontrar entradas en SuperBoletos, mismas que tienen precios que van de los $992 hasta los $28,788.

Una de las bandas más importantes de todos los tiempos, Guns N' Roses dará un concierto imperdible en el Estadio GNP el sábado 8 de noviembre, mismo que ya es sold out desde hace unos días.

El cantautor panameño conocido como Nigga o Flex llegará a la Arena Ciudad de México este sábado 8 de noviembre donde podremos escuchar sus mejores canciones en un concierto imperdible. Puedes encontrar entradas en SuperBoletos desde los $502 hasta los $1,757.

El sábado, el Pabellón Oeste estará siendo conquistado por Los Blenders, STG. Papers, Margarita Siempre Viva, Belafonte Sensacional, Aiko y The Red Pears serán parte de un festival único, "Muertos de Día". La entrada tiene un precio de $371 pesos por Ticketmaster.