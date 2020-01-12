VIDEO: La famosa ‘niña meme’ probó un filtro de Instagram y esta fue su divertida reacción.

Las redes sociales han dado pauta para que cada situación chusca se convierta viral a tal punto de convertirse en un meme, como sucedió con Chloe que se hizo famosa por su cara de confusión y quien ahora volvió a dar de qué hablar al probar un filtro de Instagram.

Chloe, mejor conocida como la niña meme, causó revuelo por la reacción que tuvo al ver a su hermana llorar de emoción cuando sus padres les dijeron que asistirían al parque de diversiones de Disney. Sin embargo, hace unos días reapareció y con una nueva reacción.

La pequeña probó un filtro de Instagram que dice a qué meme se parece la persona que lo está utilizando; así que ella colocó su cara frente a la cámara hasta que el carrete se detuvo justo en su propia imagen.

Al verse, se sorprendió y gritó de emoción al igual que la persona que la acompañaba en esos momentos. La gran coincidencia la publicó directamente en su perfil de Instagram para que todos pudieran divertirse de nuevo:

En caso de que se hayan perdido mis historias, ¡le salió ella misma en el primer intento!

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