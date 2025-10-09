Las 4 series y películas en las que participó Yu Menglong que te harán enchinar la piel (las amarás)

Con una mirada serena, pero magnética, Yu Menglong —conocido internacionalmente como Alan Yu— se ganó un lugar especial entre los actores más queridos de Asia. Su carrera combinó melodramas, fantasía épica y suspenso, pero lo que realmente distinguió su trabajo es la sensibilidad con la que interpretaba el amor, la pérdida y el sacrificio.

Las mejores series y películas de Yu Menglong

Estas son cuatro producciones que demuestran por qué su talento sigue conmoviendo a millones, a pesar de su reciente muerte:



Eternal Love (2017): Conocida también como Ten Miles of Peach Blossoms, esta serie marcó un antes y un después en su carrera. Yu interpretó a Bai Zhen, un inmortal atrapado entre la lealtad familiar y los amores imposibles. Su actuación fue elogiada por mostrar una vulnerabilidad poco común en un drama de fantasía. La producción, basada en la novela de Tang Qi Gong Zi, se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su mezcla de romanticismo y misticismo, según datos de Douban, el portal cultural más importante de China.

Go Princess Go (2015): Esta comedia histórica, que mezcla viajes en el tiempo y crítica social, mostró la versatilidad del actor en uno de sus primeros papeles televisivos. Como el Noveno Príncipe, Yu construyó un personaje elegante, lleno de matices y contradicciones, entre la ambición y el deseo de redención. De acuerdo con China Daily, su interpretación fue clave para que la serie se volviera viral, especialmente entre el público joven que buscaba historias diferentes dentro del drama chino.

The Legend of the White Snake (2019): Basada en una de las leyendas más antiguas de la cultura china, Yu Menglong interpretó a Xu Xian, un médico que se enamora de una mujer que resulta ser un espíritu milenario. Su versión del personaje se distingue por la contención y la dulzura: cada mirada transmitió la lucha interna entre la razón y el corazón. De acuerdo con Apple TV, esta serie fue una de las adaptaciones más vistas del año y lo consolidó como protagonista capaz de sostener relatos cargados de simbolismo y emoción.

Intrude The Widow Village at Midnight (2017): En este thriller psicológico, Yu se alejó del romance para adentrarse en un territorio más oscuro. Interpretó a Tan Gang, un hombre que llega a un pueblo rodeado de supersticiones y secretos. El miedo aquí no nace del sobresalto, sino del ambiente silencioso y opresivo que lo envuelve todo. Su actuación demostró una madurez actoral que muchos críticos destacaron como “hipnótica y contenida”.



Yu Menglong: la muerte del actor que sacudió a China

El 11 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento se quedó sin palabras. Yu Menglong murió a los 37 años tras caer desde un edificio en Pekín. Al principio, todo parecía un accidente trágico, pero pronto comenzaron a aparecer videos y audios que hicieron que los fans y el público se cuestionaran qué había pasado realmente.

Yu Menglong/weibo Yu Menglong en Eternal Love

La noticia se volvió aún más desconcertante, entre rumores y teorías que se multiplicaban en redes, dejando a sus seguidores con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, hasta ahora, la versión oficial de la policía se mantiene en que fue un accidente debido a que el famoso había bebido alcohol de más la noche en que cayó por accidente.

Su mamá, quien lamentó la noticia, confirmó esta versión a través de un comunicado y pidió que pararan las especulaciones sobre su muerte.