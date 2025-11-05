De no creer: así luciría el Pingüino de ‘Batman’ en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Desde hace más de 85 años, Batman se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos por los fans de cómics, series y películas. Así es como la inteligencia artificial (IA) se ha encargado de recrear estos personajes por petición de los fanáticos.

Batman (1989): Opening scene

Sin embargo, Batman no ha sido el único que ha despertado la curiosidad de los fans al saber cómo luciría si fuera una persona real. También lo ha hecho uno de sus más grandes villanos: el Pingüino. Así lo ha retratado la IA.

Te puede interesar: De locos: así luciría un capibara si viviera en el universo de 'Las guerreras K-pop', según la Inteligencia Artificial

¿Cómo luciría el Pingüino de Batman en la vida real según la IA?

El Pingüino siempre se caracterizó por ser un personaje de apariencia refinada, con su característico esmoquin y sombrilla. De hecho, así se lo ha caracterizado en las películas estilo live-action del superhéroe de DC.

Este villano cuyo nombre es Oswald Cobblepot, no hace uso de la violencia ni su locura para complicar la existencia a Batman en Gotham. En este caso, el personaje es muy astuto y utiliza su influencia en la red corrupta de la ciudad para conseguir recursos criminales.

Según la IA, el Pingüino conservaría su apariencia refinada, con su esmoquin y sombrilla. También portaría un gran abrigo de piel para soportar las bajas temperaturas y un sombrero de copa corta. Su rostro tendría una nariz prominente y los ojos tendrían un delineado grueso hacia los lados.

Así se vería el Pingüino de Batman si fuera de carne hueso, según el retrato de la IA pic.twitter.com/ibU4MzKeDH — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 5, 2025

Te puede interesar: Este es el cómic que es considerado uno de los mejores de la historia y llegaría a la pantalla grande

¿Cuáles son los villanos de Batman?

Además del Pingüino, el caballero oscuro ha tenido que lidiar con varios villanos. Los principales enemigos son El Joker (El Guasón) y Dos Caras (Two-Face). Pero también destaca el Acertijo (The Riddler/Enigma) y Bane (Venom).

Sin embargo, Batman también ha lidiado con mujeres villanas: Catwoman (Gatúbela), Harley Quinn y la Hiedra Venenosa (Poison Ivy). Pero otros destacables son Ra's al Ghul, el Espantapájaros (Scarecrow), Mr. Freeze (Sr. Frío), Killer Croc y Hugo Strange.