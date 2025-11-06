El papá de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui se casará con su novia 16 años más chica que él

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui o también conocido por su usuario de Instagram “Hustle Hard 304” ha vuelto a ser noticia luego de que compartiera fotografías que señalan su compromiso con una chica de 23 años, siendo que él tiene 39 años, lo que ha despertado todo tipo de comentarios.

Este anuncio lo realizó a través de sus redes sociales al compartir una fotografía junto a su novia Krissy, donde añadió un emoji de corazón negro y otro de un anillo, confirmando así el compromiso de la pareja que lleva aproximadamente un año junta.

¿Qué se sabe sobre la relación de Mounir Nasraoui, el papá de Lamine Yamal?

Fue en febrero de este 2025 cuando Mounir Nasraoui comenzó a publicar fotografías con su nueva pareja pues hace años que se separó de la mamá biológica de Lamine Yamal; y a menos de un año de estos posteos, se ha confirmado el compromiso formal.

Se sabe que Krissy tiene 23 años de edad, (5 más que el jugador del Barcelona) y que mantiene su vida personal privada, pues lo que se ha visto de ella ha sido por cortesía del mismo Mounir, quien contrario a este, mantiene muy activas sus redes sociales.

Las redes en seguida comentaron las fotos publicadas por hustle_hard_304, donde podemos leer lo siguiente:

“Padre sale con niños, hijo sale con mamis... Qué combo”

“La nueva suegra Niki Nicole”

“Felicidades a la Niña por pensionarse tan Joven, Muy buena decisión!! Felicidades!!”

“Esa sí que va a vivir de tu hijo 🤣🤣🤣”

¿Una polémica más para el padre de Lamine Yamal?

Aunque Mounir se mantiene activo en redes, usualmente sube videos respondiendo a “haters” y demás comentarios, aunque muchos fanáticos del fútbol le han señalado por el ejemplo que le da a Lamine pues mientras que Lamine tiene 18 y su ex Nicki Nicole tiene 25, éste, de 39 años sale con chicas de 23, abriendo un debate sobre las relaciones.

Algunos de los comentarios que más sonaron era la comparación con su hijo, pues mientras Lamine recién termina su relación con la cantante argentina, Nicki Nicole, Mounir anunciaba su compromiso.