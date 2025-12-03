El actor Kang Tae Oh hará un fan meeting en México: cómo conseguir boletos.

La noticia de que Kang Tae Oh visitará México movió a todo el fandom y después de años siguiendo sus proyectos desde la distancia, muchos sienten que por fin tendrán una oportunidad real de verlo cerquita. En cuestión de horas, las comunidades de K-drama comenzaron a organizar grupos, coordinar traslados y compartir tips para no quedarse afuera del evento.

El actor y cantante surcoreano llegará a la Ciudad de México (CDMX) con su fanmeeting “O’Hour”, previsto para el 27 de febrero de 2026 en el Centro Citibanamex. Este formato, superhabitual en Corea, incluye charlas con el público, juegos, preguntas en vivo y material exclusivo que no circula en ninguna otra parte.

Por eso se eligió un recinto amplio y cómodo, ideal para recibir a miles de fans sin perder buena visibilidad ni complicar la logística.

Fuente: Captura de pantalla. El tour de Kang Tae Oh es de los más esperados del año, con enorme entusiasmo en Asia y Latinoamérica.

Los boletos se venderán a través de SuperBoletos, con varias categorías según la experiencia que cada persona quiera vivir. Habrá entradas generales, opciones intermedias y paquetes especiales. Dado el interés que ya generó el anuncio, las cuentas oficiales recomiendan seguir de cerca las fechas y horarios porque la demanda promete estar fuerte.

Según adelantó la organización, el fanmeeting tendrá dinámicas participativas, secciones de preguntas y momentos especialmente preparados para este público. La idea es que cada asistente viva una experiencia completa: interacción, contenido nuevo y espacios dedicados a quienes han acompañado la carrera del actor desde sus inicios.

¿Qué otros países visitará Kang Tae Oh?

Antes de su paso por tierras latinoamericanas, Kang Tae Oh tendrá una agenda internacional bastante movida con su tour “O’Hour”. La gira arrancará en Seúl el 10 de enero de 2026, seguirá por Bangkok el 18 de ese mismo mes, luego llegará a Tokio el 13 de febrero, y más tarde continuará en Sao Paulo el 21 de febrero para finalizar la etapa sudamericana en Santiago de Chile el 23.

Cada una de estas paradas forma parte del esperado regreso del actor a los escenarios tras un período de ausencia, lo que explica la fuerte atención que está generando el tour.

Después de este recorrido por Asia y Sudamérica, cerrará esta primera fase en la CDMX. Sin embargo, hasta el momento no se anunciaron nuevas fechas ni destinos posteriores.

¿Quién es Kang Tae Oh?

Kang Tae Oh es un actor y cantante surcoreano que, sin hacer demasiado ruido al principio, terminó conquistando corazones en todo el mundo. Saltó a la fama gracias a su participación en varios K-dramas que hoy son furor, y su presencia en pantalla siempre se roba las miradas. Con el boom global del entretenimiento coreano, su nombre empezó a sonar cada vez más fuerte.

Según menciona IMDb, A lo largo de su carrera pasó por series como 'Doom at Your Service', 'My First First Love' y, por supuesto, el megaéxito 'Extraordinary Attorney Woo', donde su personaje terminó de catapultarlo. Ese K-drama se ganó un lugar enorme en el corazón del público, y parte de ese encanto se lo ganó gracias al artista.

Hoy su fandom es gigantesco, incluso en México, donde tiene una comunidad súper apasionada. No es casualidad: Kang Tae Oh logró hacerse un lugar privilegiado en la industria gracias a su talento y esa capacidad única de brillar en los formatos que más mueven multitudes. Por eso, cada nuevo anuncio suyo genera un verdadero revuelo internacional.