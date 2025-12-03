COLABORACIÓN de LEGO y FIFA este mundial: Promete ser la figura con más piezas doradas en la historia de la marca de juguetes

Sin duda los amantes del fútbol y los legos están viviendo un sueño: FIFA y Grupo LEGO anuncian colaboración. Ambos grupos se unieron para traer a los fans una réplica en tamaño real del trofeo más importante en el fútbol, esto con motivo del próximo mundial de 2026.

¿Cuándo sale a la venta?

Esta pieza estará disponible para comprarla a partir del primero de marzo del 2026. A pesar de que ya se encuentra en la página de LEGO, solo está la opción “reservar”. Por otro lado, se encuentran cinco imágenes de la copa a detalle: lo que incluye, la caja y un video en 360 grados del producto de ensueño. Un detalle importante es que el límite de compra solo es de tres piezas, no se pueden adquirir más, al menos no por el momento.

¿Cuántas piezas tendrá la nueva copa de LEGO?

Esta pieza incluirá 2842 piezas de lego coronándose como la figura con más piezas en la historia. Por otra parte, las piezas serán doradas, color que caracteriza no solo el trofeo original, sino también el éxito brutal que es el mundial.

Crédito: Lego Imagenes de la Copa Mundial por Lego

¿Cuánto costará?

El precio de esta copa será de $4,799 pesos mexicanos. Precio que muchos aficionados indudablemente pagarán.

¿Qué detalles incluirá la Copa Mundial de Lego?

Debajo del trofeo habrá una placa que incluye todas las selecciones que han obtenido el triunfo en el mundial desde 1974. Por otro lado, también habrá una tarjeta con un contenido exclusivo. Y una de las mayores atracciones visuales es una figura en forma de muñeco característica de la marca, la cual se encuentra levantando la copa.

Esta colaboración no está dada por casualidad, LEGO es una empresa que se ha encargado no solo de presentar juguetes llenos de diversión, sino que detrás de todo eso hay un valor que simboliza el trabajo y esfuerzo para llegar a un resultado (una pieza armada por completo), esto requiere de equipo, paciencia y estrategia, cosas muy similares que los equipos de fútbol llevarán a la cancha el próximo año cuando se enfrenten con sus rivales.

Sin duda este momento representa una gran alianza que lejos de unir aficiones por el juego, el fútbol y los legos, genera conexión a partir de valores.

“...estamos encantados de reunir a familias y seguidores de todo el mundo en torno a este innovador homenaje al fútbol” fueron algunas de las palabras que Julia Goldin, directora de Producto y Marketing de LEGO Group, dijo respecto al tema. De esta manera reafirmó el valor de la unidad y la afición.