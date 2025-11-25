El impresionante precio que alcanzó una pintura de Bob Ross en una subasta benéfica

Bob Ross, el icónico pintor del programa de televisión The Joy of Painting, volvió a romper récords 20 años después de su muerte: una de sus obras acaba de venderse por más de un millón de dólares. Una noticia que emociona a todos los que crecieron viendo cómo pintaba sus árboles felices, ahora vuelve a emocionar al convertirse en protagonista de una de las ventas más altas vinculadas a la televisión pública estadounidense.

El increíble valor de una pintura de Bob Ross: la pieza que superó el millón de dólares

La pieza en cuestión, “Cabin at Sunset”, fue creada en 1986 para la temporada 10 de su famoso programa en PBS, y recientemente fue subastada por 1,044,000 dólares tras 35 pujantes ofertas, en un evento impulsado por Last Week Tonight with John Oliver.

¿Por qué esta pintura de Bob Ross vale tanto?

El interés por Bob Ross ha crecido exponencialmente en los últimos años. Su estilo relajante, su mensaje positivo y su enorme presencia en plataformas digitales han convertido su obra en un fenómeno cultural que trasciende generaciones. La subasta tenía como propósito recaudar fondos para PBS y medios públicos, los cuales han sufrido recortes severos de presupuesto.

No es la primera vez que Ross apoya a la televisión pública

Durante noviembre, otras tres obras de Ross también fueron vendidas en bonhams Los Ángeles:



“Winter’s Peace” (1993): 318,000 USD

“Cliffside” (1990): 229,100 USD

“Home in the Valley” (1990): 114,800 USD

Es probable que pronto tengamos más noticias sobre las ventas de sus obras, pues hay un lote especial de 30 pinturas que serán subastadas durante el próximo año. De igual forma, estas buscan respaldar a la televisión pública estadounidense que se encuentra en declive.

Bob Ross: un legado que sigue dando vida

Lo más impresionante es que, incluso décadas después de su muerte, Ross continúa siendo un símbolo de paz, arte y comunidad. Su obra no sólo embellece paredes: ahora también mantiene vivo un sistema de medios que inspiró su carrera. Es evidente que el artista logró conquistar el corazón de nuevas generaciones de su epoca convirtiéndose en un icono de la cultura pop.

