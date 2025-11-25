Lisa confirma el regreso de BLACKPINK y revela detalles del nuevo álbum

El esperado regreso de BLACKPINK finalmente parece estar tomando forma. Aunque durante meses circularon rumores sobre fechas y posibles conceptos de un nuevo lanzamiento, Lisa terminó con la incertidumbre y confirmó que el grupo ya terminó de grabar su nuevo video musical, una noticia que ya tiene a todos los BLINKs más que listos para lo que se venga junto a este estreno.

BLACKPINK: Lisa confirma el esperado comeback del grupo

Aunque inicialmente se dijo que el retorno ocurriría en noviembre de este año, todo apunta a que el comeback sucederá entre finales de 2025 o inicios de 2026. Tras más de tres años sin un álbum completo desde BORN PINK (2022). La confirmación llegó mediante una entrevista exclusiva que dio la idol Lisa para Vogue Korea, donde habló tanto de su carrera solista como de la nueva era que se aproxima para la girlband.

Lisa detalla cómo será el nuevo concepto del álbum

En la entrevista, la integrante tailandesa adelantó que el próximo proyecto del grupo traerá una faceta totalmente renovada: “Acabamos de terminar de grabar el video musical de BLACKPINK y estoy emocionada de mostrarles una faceta completamente nueva de nosotras”.

Lisa también explicó que, aunque su tema prelanzado “JUMP” sorprendió a muchos por su vibra, el álbum completo será aún más refrescante y diferente a todo lo que han hecho antes. Este tipo de declaraciones ha aumentado la emoción entre los BLINKs, ya que históricamente cada era del grupo ha marcado un antes y un después dentro de la industria del K-Pop.

¿Cuándo será el comeback de BLACKPINK? Esto es lo que sabemos

Aunque no hay fecha oficial, la confirmación del video musical terminado no hace más que encender las alarmas de que pronto podriamos conocer un anuncio importante muy pronto.

Como curiosidad extra, en esta misma entrevista reveló que para despejarse de la fama, lleva una vida personal bastante sencilla y tranquila: “No hay nada especial. Me relajo viendo videos de gatos, comiendo rico, yendo de compras… como cualquier otra persona”.

La idol también dijo que aprecia su tiempo a solas cuando está estresada, demostrando que, pese al éxito mundial, sigue conectada a las mismas cosas que muchos de sus fans podrían disfrutar en el día a día.

