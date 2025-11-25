El videojuego que esperaste todo el 2025 y ya está disponible en Steam y Epic Game Store

La espera terminó para la comunidad gamer: se lanzó una nueva edición de uno de los videojuegos más exitosos de Steam. Ya se puede adquirir y jugar PUBG: Black Budget.

Poncho De Nigris reaccionó al divorcio de Angélica Vale, con quien habría tenido un fugaz romance TV Azteca [VIDEO] Tras el romance fugaz que vivió con Angélica Vale, Poncho De Nigris reaccionó al divorcio de la actriz y Otto Padrón; además, habló sobre los problemas con su hija Ivana.

En la industria del videojuego, Playerunknown's Battlegrounds o PUBG, es el juego pionero del género Battle Royale y se centra en la tensión, la supervivencia y la exploración en un mapa que se reduce gradualmente, combinando elementos de jugador contra jugador y jugador contra entorno.

Te puede interesar: El payaso Pennywise al fin apareció en 'It: Welcome to Derry', pero los fans notaron un detalle

¿De qué se trata el videojuego PUBG: Black Budget lanzado en 2025?

PUBG: Black Budget es un videojuego de disparos en primera persona del género extraction shooter (tirador de extracción). El juego utiliza sistemas de IA para generar los mapas y dar sensación de realismo.

El género de este juego es el mismo que ARC Raiders, Escape from Tarkov, Arena Breakout Infinite u Operations: Delta Force. La finalidad es la misma: tener un shooter en primera persona que debe saquear, sobrevivir y extraer para entrar en una nueva misión.

Te puede interesar: Joe Keery (DJO), la estrella de Stranger Things, podría llegar al Pa’l Norte 2026

Características del videojuego PUBG: Black Budget lanzado en noviembre de 2025

En PUBG: Black Budget, el usuario se sumerge en un mundo de 64 km² con una estética realista. Posee sistema de día y noche y climatología dinámica. En esta edición, se deben tener en cuenta aspectos como el frío y la ropa mojada que puede causar hipotermia. La búsqueda de comida y agua potable también se convierte en un desafío.

Según la ficha oficial de Steam, la experiencia en primera persona se traduce en el papel de un veterano contratista que debe realizar una operación clasificada en una isla en los confines del mundo. La misión es recuperar una tecnología ultrasecreta de un centro de investigación abandonado.

En este videojuego hay jugadores humanos en cada partida. Pero también hay una inteligencia artificial cada vez más impredecible que complica sobrevivir a medida que el tiempo pasa. Cada partida dura hasta 30 minutos. Como cualquier juego del género, se conserva lo que se extraiga, pero si se pierde el combate, se pierde todo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para jugar el videojuego PUBG: Black Budget?