Meghan Trainor revela la verdadera razón detrás de su drástica pérdida de peso

Para muchos usuarios y fans de Meghan Trainor la pérdida de peso de la cantante ha sido tema de conversación, ya que mientras muchos aplauden su transformación otros han señalado que es preocupante que haya llegado a esos extremos, sin embargo, la intérprete de “All About That Bass” decidió romper el silencio y señalar que todo fue por motivos de salud.

De acuerdo con Meghan su viaje hacia una vida más saludable comenzó cuando fue diagnosticada con diabetes gestacional durante su embarazo lo que la orilló a cuidar su salud, no solo por ella, sino también por sus hijos, tras este diagnóstico la cantante se obsesionó con sus hábitos, empezó a hacer entrenamiento de fuerza, cuidar de su salud emocional, intestinal, de sus hormonas y su digestión.

Sin embargo, indicó que pese a los cuidados y atenciones su pérdida de peso se debe al consumo del medicamento Mounjaro (tirzepatida), un fármaco que normalmente se usa para la diabetes tipo 2.

Meghan Trainor como estandarte del body-positive

Meghan Trainor saltó a la fama con su tema “All About That Bass” que sirvió como himno al body-positive para muchas personas que celebraban sus curvas y rechazaban los estándares tradicionales de belleza.

A lo largo de su carrera, ha defendido la aceptación del cuerpo y la autoestima sin embargo, ahora que ha bajado de peso, ha sido criticada por olvidar el objetivo de apoyar los cuerpos grandes, pero ella misma ha dicho que esta transformación no la aleja de su mensaje original, sino que evoluciona junto con ella.

Pero más allá del peso, lo que más resalta es su decisión de priorizar la salud, reinventarse y usar su voz para contar su propia verdad.