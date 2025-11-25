No es la única: estas son otras celebridades que fueron víctimas del fan que atacó a Ariana Grande

Tras pasar nueve días en prisión por atacar a Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: For Good’, las autoridades de Singapur finalmente deportaron al influencer australiano, Johnson Wen, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Pyjama Man. Sin embargo, la intérprete de ‘One Last Time’ no ha sido la única celebridad en su lista de víctimas, pues el hombre ha incomodado a otros famosos de talla internacional, como Katy Perry y The Weeknd.

De acuerdo con el contenido publicado en sus redes sociales, antes de la controversia con Ariana Grande, Wen logró burlar la seguridad en uno de los shows de Katy Perry en Sydney, Australia. Dado que la superestrella se encontraba en pleno show, no hizo más que darle por su lado y seguir cantando, hasta que su equipo de seguridad retiró al hombre del escenario.

Similar a lo que sucedió con Katy, Wen también burló la seguridad en los conciertos de The Weeknd y The Chainsmokers. Ambos momentos fueron compartidos en sus redes sociales, demostrando un intenso y preocupante patrón de conducta.

Otras víctimas de Johnson Wen

Desafortunadamente, su historial de intrusiones va más allá de las superestrellas pop. En el pasado, también acaparó titulares por invadir la cancha en la final de la FIFA Women’s World Cup 2023 y el ICC Cricket World Cup de ese mismo año, así como la final de 100m de los Juegos Olímpicos de París. Si bien en todos los eventos,fue arrestado por invasión, siempre terminaba saliéndose con la suya… Hasta ahora.

¿Quién es Johnson Wen?

Johnson Wen comenzó a publicar contenido en redes sociales en 2020. En un inicio, sus vídeos mostraban al hombre llamando la atención en espacios públicos, como centros comerciales y aceras. No obstante, su contenido fue evolucionando hasta que se convirtió en una especie de celebridad del internet por burlar la seguridad de eventos masivos.

