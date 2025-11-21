Gran Premio de Las Vegas: La colaboración de Hello Kitty y la Fórmula Uno que NO TE PUEDES PERDER

Este fin de semana se estará realizando una de las fecha más esperadas para los amantes de la Fórmula 1, pues el Gran Premio llegará a la ciudad de Las Vegas en lo que se espera que sea una de las mejores carreras de la temporada, donde además, Hello Kitty estará presente pues tendrá una colaboración especial con esta fecha en específico.

El Gran Premio de Las Vegas seguramente será recordado por la competencia entre los pilotos Max Vertstappen, Lando Norris y Oscar Piastri quienes compiten por el campeonato a pocas semanas de finalizar las carreras, pero uno de los detalles más llamativos es el espacio a Hello Kitty dentro la F1 ACADEMY.

¿Cómo es la colaboración de la Fórmula 1 y Hello Kitty?

Uno de los detalles más llamativos de este fin de semana son las activaciones de fans que estarán a cargo de Hello Kitty y sus amigos donde los asistentes podrán vivir experiencias exclusivas de este persinaje, donde habrá una cafetería con esta temática especial, una exhibición de cascos Hello Kitty y más sorpresas, de acuerdo con el sitio oficial.

Otra de las sorpresas ÚNICAS es que los asistentes podrán obtener su “licencia de conducir” de Hello Kitty, además de que se unirá a la F1 ACADEMY en exclusivos encuentros y sesiones cercanas.

La directora general de F1 ACADEMY, Susie Wolff dijo: "Estamos encantados de colaborar con Hello Kitty y sus amigos para celebrar la última prueba de nuestra temporada. Muchas gracias al equipo de Las Vegas por todo su apoyo para hacer esto posible. Con el icónico horizonte como telón de fondo, estamos creando un final sin igual. Con la experiencia Hello Kitty Grandstand y la gama de productos, queremos despedirnos con una explosión y desafiar las percepciones anticuadas de lo que pertenece al automovilismo".

"Esta colaboración con F1 ACADEMY marca una emocionante primicia para Hello Kitty and Friends al adentrarse en el mundo del automovilismo", dijo Craig Takiguchi, Director de Operaciones de Sanrio, Inc”.

Esta iniciativa trasciende más allá del asfalto pues se trata de formar un lugar donde el deporte se mezcla con el paisaje de la cultura pop y de construir la próxima generación de fans.