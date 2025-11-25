Estas son las 5 películas que se eliminan de las plataformas de streaming el próximo 30 de noviembre y no puedes dejar de ver
Luego de la última semana de noviembre, una plataforma de streaming hará desaparecer de su catálogo 5 clásicos del cine. Estos son los títulos que se eliminarán del catálogo y contaron con nominaciones y premiaciones importantes de la industria cinematográfica.
Con el correr de los años y la expiración de los diversos contratos de licencia de contenidos o derechos adquiridos de determinadas franquicias, Netflix suele excluir o eliminar ciertas películas o series de su catálogo.
Así es el caso de 5 títulos que pertenecen a los clásicos que muchas generaciones adoraron. Estos son los contenidos que dicen adiós y saldrán del catálogo de la plataforma para siempre. Entre ellos se destaca una película ganadora del Oscar.
Las 5 películas que se eliminan de Netflix el próximo 30 de noviembre
Las siguientes producciones han destacado por ser clásicos del cine que recibieron la ovación del público y la crítica especializada.
- Hollywood: departamento de homicidios (Hollywood Homicide)
La película dirigida por Ron Shelton se estrenó en 2023 y cuenta con las actuaciones de Harrison Ford y Josh Hartnett. Estos encarnan a dos detectives de Los Ángeles que son convocados para resolver un misterioso crimen: la muerte de un grupo de rap. La obra dura 116 minutos y se podrá ver hasta el domingo 30 de noviembre.
- Golpes del destino (Million Dollar Baby)
Esta película dirigida por Clint Eastwood se estrenó en 2004 y ganó 4 premios Oscar (Mejor película, Mejor director para Clint Eastwood, Mejor actriz para Hilary Swank y Mejor actor de reparto para Morgan Freeman). La trama gira en torno a una aspirante a boxeadora profesional que es entrenada por un experimentado exdeportista. entrenador para que la prepare. Dura 132 minutos y se podrá ver por última vez el domingo 30 de noviembre.
- Taxi Driver
Esta película estadounidense dramática se estrenó en 1976 y fue dirigida por Martin Scorsese. El protagonista es un joven Robert De Niro, cuyo personaje es Travis Bickle: un solitario veterano de guerra que regresó de Vietnam y ha comenzado a trabajar como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York. Mientras recorre las calles se obsesiona con salvar el mundo. La cinta ganó dos premios Bafta y estuvo nominada al Oscar y los Globos de Oro. Dura 113 minutos y estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre.
- Damas en guerra (Bridesmaids)
La boda de mi mejor amiga, como también se llama esta película de 2011, fue dirigida por Paul Feig y estuvo nominada a los Oscar en las categorías mejor actriz de reparto (Melissa McCarthy) y mejor guión original. La comedia es un clásico que aborda el enfrentamiento desopilante de dos mujeres elegidas como damas de honor de una boda. Dura 124 minutos y se va de la plataforma el sábado 29 de noviembre.
- Paranoia (Disturbia)
Esta película fue dirigida por D.J. Caruso y protagonizada por Shia LaBeouf y David Morse. Se estrenó en 2007 y fue galardonada con el Premio ASCAP 2008 a la mejor taquilla y Teen Choice Award en 2007 por la mejor película de suspenso y mejor actor (Shia LaBeouf).
La trama de esta película aborda a Kale: un joven condenado a arresto domiciliario que usa binoculares para espiar a sus vecinos. Todo se complica cuando descubre que uno de ellos puede ser un asesino. Dura 105 minutos y saldrá de la plataforma el miércoles 26 de noviembre.
