Estas son las 5 películas que se eliminan de las plataformas de streaming el próximo 30 de noviembre y no puedes dejar de ver

Con el correr de los años y la expiración de los diversos contratos de licencia de contenidos o derechos adquiridos de determinadas franquicias, Netflix suele excluir o eliminar ciertas películas o series de su catálogo.

Así es el caso de 5 títulos que pertenecen a los clásicos que muchas generaciones adoraron. Estos son los contenidos que dicen adiós y saldrán del catálogo de la plataforma para siempre. Entre ellos se destaca una película ganadora del Oscar.

Las 5 películas que se eliminan de Netflix el próximo 30 de noviembre

Las siguientes producciones han destacado por ser clásicos del cine que recibieron la ovación del público y la crítica especializada.



Hollywood: departamento de homicidios (Hollywood Homicide)

La película dirigida por Ron Shelton se estrenó en 2023 y cuenta con las actuaciones de Harrison Ford y Josh Hartnett. Estos encarnan a dos detectives de Los Ángeles que son convocados para resolver un misterioso crimen: la muerte de un grupo de rap. La obra dura 116 minutos y se podrá ver hasta el domingo 30 de noviembre.



Golpes del destino (Million Dollar Baby)

Esta película dirigida por Clint Eastwood se estrenó en 2004 y ganó 4 premios Oscar (Mejor película, Mejor director para Clint Eastwood, Mejor actriz para Hilary Swank y Mejor actor de reparto para Morgan Freeman). La trama gira en torno a una aspirante a boxeadora profesional que es entrenada por un experimentado exdeportista. entrenador para que la prepare. Dura 132 minutos y se podrá ver por última vez el domingo 30 de noviembre.

Taxi Driver

Esta película estadounidense dramática se estrenó en 1976 y fue dirigida por Martin Scorsese. El protagonista es un joven Robert De Niro, cuyo personaje es Travis Bickle: un solitario veterano de guerra que regresó de Vietnam y ha comenzado a trabajar como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York. Mientras recorre las calles se obsesiona con salvar el mundo. La cinta ganó dos premios Bafta y estuvo nominada al Oscar y los Globos de Oro. Dura 113 minutos y estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre.



Damas en guerra (Bridesmaids)

La boda de mi mejor amiga, como también se llama esta película de 2011, fue dirigida por Paul Feig y estuvo nominada a los Oscar en las categorías mejor actriz de reparto (Melissa McCarthy) y mejor guión original. La comedia es un clásico que aborda el enfrentamiento desopilante de dos mujeres elegidas como damas de honor de una boda. Dura 124 minutos y se va de la plataforma el sábado 29 de noviembre.



Paranoia (Disturbia)

Esta película fue dirigida por D.J. Caruso y protagonizada por Shia LaBeouf y David Morse. Se estrenó en 2007 y fue galardonada con el Premio ASCAP 2008 a la mejor taquilla y Teen Choice Award en 2007 por la mejor película de suspenso y mejor actor (Shia LaBeouf).

La trama de esta película aborda a Kale: un joven condenado a arresto domiciliario que usa binoculares para espiar a sus vecinos. Todo se complica cuando descubre que uno de ellos puede ser un asesino. Dura 105 minutos y saldrá de la plataforma el miércoles 26 de noviembre.